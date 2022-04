André PEREIRA

Commerçant dans l’âme je ne perds jamais de vue les objectifs fixés par la direction avec la volonté sans cesse de me dépasser.

L'animation des équipes est une réelle motivation, grâce à mon dynamisme, mon enthousiasme, ma diplomatie et mon exemplarité je sais être à l’écoute et représente un véritable moteur pour mon équipe. L'une de mes priorités faire grandir et évoluer mes collaborateurs. Cela permet à mon équipe et moi même d’atteindre tous les objectifs qui nous sont fixés.