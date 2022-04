André PICARD

Formation d'origine: psychologue et psychanalyste.

Très actif dans le milieu associatif professionnel et privé.

Président de l'Association des Psychologues de Haute-Marne et de l'Association Internationale des Praticiens en Victimologie.

Dans le passé gérant d'un cabinet de recrutement puis d’une société de courtage.

Actuellement gérant de la SCI Marignan et Président de la SAS "Lac du Der Marina" exploitant la résidence de tourisme "Marina Holyder" située en bordure du lac du Der, 51290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT.



Mes compétences :

Psychologie

Psychothérapie

Recrutement

Gestion, organisation