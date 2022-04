Andre PINOL

Homme de terrain, sensible à l'efficacité des plans d'actions mis en place.

Avec un sens des responsabilités et de réelles capacités à anticiper et décider.

Charismatique, avec deux qualités essentielles :

- L’expérience, pragmatisme et capacité à décider

- Analyse des situations complexes et mise en place de solutions innovantes notamment dans

la maîtrise des flux physiques et des flux d’informations.

Véritable manager, je sais fédérer et faire évoluer mes collaborateurs.





Mes compétences :

Services

Manager

Organiser

Implication/ rigueur

Relations sociales

Veille juridique et législative