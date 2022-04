André POIVEY

Bonjour à tous,



Pour me présenter en quelques mots,



Je mets tout mon engagement pour que l'on puisse ensemble , se fixer et avancer sur des buts et objectifs définis.





Je donne mon maximum pour votre développement , faire ce que les autres ne font pas , afin d'obtenir ce que l'on désire vraiment.



Les efforts et la persévérance feront toujours la différence pour être focalisé sur une seule chose: La Réussite





Contactez moi !



POIVEY André



andre.poivey@gmail.com

06 75 77 55 14



Mes compétences :

Développement personnel

Rigueur