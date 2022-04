Andre POYEN

Au sein du Groupe INFODIS, je suis en charge de :

- suivre la qualité du service rendu et engager les processus d’amélioration continue

- contrôler que les attendus contractuels soient respectés (délai et gestion des pièces hors ou sous contrats)

- optimiser les coûts de déplacements (résolution à distance des incidents, éviter les repeat call…) et optimiser les coûts des intervenants

- suivre les couts des réparations de pièces

- suivre et analyser les rentabilités des contrats

- mettre en place les procédures d’intervention et de supports dans le cadre d’un plan « qualité » pour permettre la traçabilité des incidents et la recherche de pistes d’amélioration

- Formation : Elaboration et création de supports de formation pour les collaborateurs et évaluer les besoins de formation des équipes techniques de maintenance