André PRADEL

PRADEL André

La Bastide

Le Val d’Asse

04210 Valensole

GSM : 06.21.99.88.77

Email : pradel04@free.fr

Marié, 1 enfant.



-B.T.S : Gestion et commercialisation



FONCTIONS ACTUELLES :



Chargé d’affaires en solutions photovoltaïques

Responsable des départements 04/05 de la commercialisation et le montage administratif relatif à la mise en place de centrales de moyennes à grandes capacités de production d’énergie photovoltaïque pour l’entreprise FONROCHE Energies, se trouvant à Roquefort (47310).







ENTERIORITES PROFESSIONNELLES :



de 09/2005 à 10/2009

Chargé d’Opérations immobilières : Nouvelle Génération Immobilier (13400 Aubagne)

• Montage d’opérations immobilières suite à prospection fonciére, de la phase compromis de vente jusqu’à la livraison à l’acquéreur.

• Définition du programme avec l’Architecte, veille sur délais d’élaboration et de dépôt PC, suivi de l’instruction jusqu’à l’obtention, affichage, constat et purge.

• Définition stratégie de commercialisation et constitution du pack de vente puis calage de la procédure VEFA avec le notaire du dispositif.

• Consultation/négociation pour mise en place de la dommage ouvrage, garantie d’achèvement.

• Suivi des acquéreurs en phase chantier (travaux modificatifs, appels de fonds, réception et levée de réserves) et veille sur le déroulement financier de l’opération (marchés de travaux et avenants).









Du 06/2001 à 09/2005

Chargé de mission développement sur le 04 pour le compte de la Fédération Régionale du Bâtiment de la région PACA dont le siége se trouve à Marseille.



De 01/1998 à 05/ 2001

Ingénieur commercial responsable de la commercialisation de solutions domotique de paiement et de gestion d’accès collectifs, pour la S.A HORTUS Technologies de Montpellier.



De 02/1993 à 10/1997

Directeur régional sud-est pour SECIFE S.A (France Equipement) de Besançon, entreprise de fabrication d’équipement mobilier spécifique pour collectivités sportives et B.T.P. (encadrement de deux commerciaux)



De 04/1987 à 01/1993

Directeur technique adjoint, responsable achats et coordination mobilier, des hôtel restaurant et maisons de retraite, construites par le groupe DOTEL, filiale produit de GAMA industrie à Mérignac.



De 07/1984 à 02/1987

Intendant chargé de mission pour la C.I.R de Marseille, en Irak, Algérie, Congo, Nigeria et Inde avec différentes missions de coordination technique et relation clientèle.



De 09/1983 à 06/1984

Reprise des études et obtention d’un B.T.S Gestion et Commercialisation, à l’I.P.C (Institut de Promotion Commerciale) de Clermont Ferrand.



De 03/1980 à 08/1983

Camp Boss pour la SODEXHO Marseille sur différents chantiers au Nigeria, Cameroun, Gabon.



Mes compétences :

Achat

COMMERCE

Organisation