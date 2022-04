André PRÉSIDENT

Confronté à l'absence de solution adaptée pour mon garçon diagnostiqué autiste à presque 3 ans, (aujourd'hui adulte) j'ai mis 5 ans pour trouver des solutions successives en créant un établissement (SESSAD) spécifiquement dédié aux enfants autistes sur Paris. Ensuite, rapidement, j'ai créé AFG Autisme avec une organisation pyramidale qui apporte pérennité et capacité de développement tout en assurant le contrôle du fonctionnement quotidien, avec toute la rigueur qu'impose la gestion de financements publics (assurance maladie et conseils généraux) avec pour objectif : la qualité d'accompagnement spécifique des personnes autistes.

AFG Autisme, créée le 11 février 2005, est 10 ans plus tard en France la plus importante association gestionnaire spécifiquement dédiée à la gestion d’établissements et de services pour personnes autistes. Elle accompagne au quotidien quelques 600 enfants et adultes autistes au sein de 19 structures réparties sur 9 départements grâce à plus de 450 salariés sans que cela ne coûte 1 centime aux familles. s'ajoutent 1 Foyer d'Hébergement à Paris et 1 Maison d'accueil Spécialisée en Isère qui sont en cours de construction.