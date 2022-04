Andre PROVOT

Membre actif d'un réseau de consultants indépendants spécialisés dans l'organisation et le développement de la force de vente auprès des dirigeants de PME.

J'ai dirigé la filiale européenne d'un groupe industriel américain, spécialisé dans les revêtements de surfaces de pièces métalliques (chromage, nickelage etc ..).

J'ai également dirigé une entreprise lyonnaise spécialisée dans la conception , l'usinage et le revêtement de pièces métalliques.

j'ai conduit la modification d'un modèle économique associatif en centre de profit privé.



Mes compétences :

Gestion de projets

Industrie

Usinage