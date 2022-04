André PULYK

Officier, j'ai quitté le service actif fin 2008. Actuellement, je suis employé en qualité de Responsable des services généraux dans un Cabinet d'avocats à PARIS spécialisés en droit des affaires.



Je suis à la recherche d'un poste d'assistant de direction. J'étudierai toutes les propositions qui me seront faites.



2011-A ce jour : Responsable services généraux - Cabinet Fairway



2010-2011 : Adjoint au directeur de l'école - INSIA Paris



2009-2010 : Assistant direction Pâtisserie Véronique Mauclerc.



2007-2008 : Conseiller juridique du Général commandant la région Terre- Ile-de-France à Saint-Germain-en-Laye (droit pénal).



2005-2007 : Conseiller juridique de l'amiral, commandant supérieur des forces françaises en Polynésie (droit pénal) mais aussi auprès des familles (Droit de la famille, droit administratif).



1994-2005 : Responsable du service informatique du service de la Justice militaire;

- gestion d'un parc d'une centaine de machines

- assistance aux utilisateurs

- développement et maintien de petites applications

- administration et gestion d'un réseau sous novell



1992-1994 : Greffier au tribunal de grande instance de Strasbourg en charge des affaires pénales militaires.



1987-1991 : Secrétariat du médecin-chef du centre hospitalier des armées de Cherbourg.



1985-1987 : Secrétariat du médecin-chef de l'infirmerie-hôpital du service de santé des armées à Dakar



1983-1985 : Infirmerie du centre de recherche du service de santé des armées à Clamart



1979-1982 : Infirmier au centre hospitalier des armées de Cherbourg.





Vous pouvez me laisser un message à l'adresse suivante :

andre.pulyk@mail.be

j'étudierai toutes les propositions.



Mes compétences :

Informatique

Rigoureux

Microsoft Access

Tribunals

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel