Andre RAIMOND

Ma mission intérim pour le groupe SAUR filiale BAYOL c'est terminée le 05/05/2017



Remplacement du titulaire du poste d’approvisionneur pour la durée du recrutement sur TARBES.

Mission principale:

Traitement des commandes des sites d'IBOS et TOULOUSE, suivre les engagements dépenses des conducteurs de travaux ,régularisation des bons d'enlèvements, traitement des factures en litiges.



je reste en recherche active et souhaite occuper un poste d'approvisionneur chez un installateur BTP ou un distributeur en matériel électrique ou toutes opportunités innovantes.



J'attache beaucoup d'importance au travail en équipe, travail partagé, au relationnel, à l'ambiance afin d'évoluer sereinement au sein d'un service ou d'une équipe.



( Sous conditions, la vente peut éventuellement m'intéresser)

Zone privilégiée Toulouse sud ou à 50mn de mon domicile, mobilité possible en fonction du contrat et du poste.



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion des moyens

Gestion des stocks