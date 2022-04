André RAJIC

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 15 ans, j'ai été amené à gérer des projets en Maîtrise d'ouvrage au sein d'une enseigne de la grande distribution. Mes compétences embrassaient aussi bien la conception et la réalisation des projets de rénovation, que le pilotage global en collaboration étroite avec les architectes, les bureaux de contrôle et tous les corps de métier amenés à intervenir sur des chantiers de cette envergure, ainsi que les services en internes tels que notre BE, le marketing, les ventes, l'expansion...J´ai réalisé précédemment, aussi bien de l'agencement de boutiques que de la rénovation de plateaux de bureaux, avec toutes les exigences particulières de nos clients concernant les délais, leurs cahiers des charges très strictes. J'ai également été amené à intervenir pour des mises en conformité incendie, électriques, d'accessibilité PMR, suite aux avis des bureaux de contrôle et commissions de sécurités.



Je suis actuellement installé en Allemagne à Cologne pour des raisons de rapprochement familiale. J´y prend des cours intensifs d´allemand. Après cette période transitoire, ma compagne étant allemande et souhaitait accoucher en Allemagne (nous attendons notre second enfant pour fin mars), je souhaite à présent retrouver ma carrière que j´avais laissé en stand-by le temps nécessaire à la réalisation de ce projet. J´ai tout au long de ma carrière développé un sens assez aigu du management, ma précédente expérience en tant que Maître d´ouvrage m´ayant dotée d´une forte autorité. Enfin, je suis convaincu que l´ensemble de ma carrière m´a permis de pouvoir me prétendre d´un fort sens commercial.



Fort de cette expérience fructueuse dans ce secteur, qui me passionne particulièrement et qui m'a également permis d'acquérir une certaine aisance dans la communication, j'ai un désir très fort de progresser en prenant un poste me permettant d'avoir un nouveau challenge avec des responsabilités plus larges que celles que j'ai occupé précédemment.



Mes compétences :

Chef de projet

ERP