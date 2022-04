Carine AIT SAID

Depuis plus de 13 ans j'évolue dans des activités de conseil en droit des affaires, communication et developpement stratégiques, et relations humaines.



Juriste diplomée de la Sorbonne en droit public ayant suivi un triple cursus en droit public de l'économie, et droit privé, je suis également diplomée avec mention de psychologie et formée à la psychothérapie psychanalytique.



Mon expérience professionnelle débute par 5 années dans un cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit des affaires où j'ai appris à développer mon activité par une restructuration du service dont j'ai rapidemment pris la direction. Evoluant depuis lors en qualité de conseil par des prises de responsabilités et d'autonomie croissantes, j'exerce actuellement les fonctions de Secretaire Generale d'un groupe spécialisé en BPO outsourcing.



Ma réactivité, mon dynamisme et mon expertise en droit et en ressources humaines sont les facteurs de la pérenisation des relations de qualité avec des professionnels exigeants et de règlement rapide et efficace des litiges et problématiques d'évolution et de croissance dans le monde des affaires.



Je parle couramment anglais et connais bien la culture anglosaxonne (Londres et New York, stages), j'ai des affinités avec l'italien et des notions d'allemand.

Je maîtrise l'environnement PC et j'ai une bonne culture générale soutenue par une curiosité croissante.



De ma formation de publiciste j'ai gardé un regard passionné pour l'actualité politique. Sportive je pratique plusieurs sports et suis sans cesse à la découverte de nouvelles sensations.



Je suis le plus à l'aise dans les postes à responsabilités, à challenges et évolutifs, permettant de constituer et motiver une équipe comptétente.



