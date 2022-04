André Richard Mariihaava TAHIMANARII

J'ai 44 ans, marié depuis 24 ans avec ma femme Corinne Reboul Tahimanarii. Nous avons 2 garçons, Nicolas 20 ans et Paul 13 ans aujourd'hui en 2016. Ancien capitaine de bateau, j'ai parcouru les mers des archipels de Polynésie française. J'ai ensuite amarré mon bateau au port de l'île de Tahaa pour être vacataire au collège de l'île vanille pour l'apprentissage de la navigation maritime aux jeunes de 16 ans de l'île et de l'archipel des ISLV. Ayant une attirance pour le journalisme, je me suis formé à RFO pour être correspondant radio et TV pour les ISLV durant deux années. En l'an 2000 j'ai intégré TNTV la toute nouvelle chaîne de TV du pays, en tant que Journaliste Reporter d'Image pour devenir en 2005 le Directeur de la Production locale et Directeur d'Antenne jusqu'en 2008. J'ai ensuite intégré le gouvernement en 2009 en tant que Chargé de la communication au Ministère de l'Environnement, et en 2010 comme conseiller technique du Président de l'Assemblée de Polynésie française. Puis de 2011 à 2012, j'ai intégré le cabinet du nouveau Président de l'APF en tant que directeur de la communication. En 2013 je décide de partir aux US pour changer d'air et me lancer dans de nouvelles activités liées au tourisme, aux médias et au commerce international. Et durant mon séjour j'ai intégré le HEIVA San Diego pour aider mon amie Maeva Tarahu Mc Nicol dans l'organisation de cet évènement. Dans le courant de l'année le conseil d'administration m'a nommé Vice Président du Heiva de San Diego et Directeur de la communication tout en continuant mes activités professionnelles au sein de mon groupe et les entreprises du pays.

De retour au fenua j'ai réactivé mes correspondances dans le bassin Pacific afin de leur fournir des images, des interviews, des reportages TV et RADIO, des programmes en plusieurs langues.

J'ai crée en 2015 la première classe NUMERIQUE de Polynésie française, et nous produisons 10 émissions PAD de 26 minutes pour le Ministère de l'Education et en diffusion sur une chaine locale.



Je suis à la recherche d'une opportunité pour développer mes compétences et travailler sur mes qualités essentielles.





Mes compétences :

Leadership

Réseaux sociaux

Développement commercial