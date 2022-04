André RIEUTORD

25 ans d'expérience en Pharmacie Hospitalière.

J'ai depuis novembre 2008 pris des fonctions de chef de service dans un hôpital Hospitalo-Universitaire.

Le sens du projet de la Pharmacie que j'anime est "d'être un partenaire des autres professionels de santé au plus près du patient".

Depuis 4 ans, nous avons adopté le management par processus avec succes, en diffusant auprès de l'équipe le concept Kaizen.

Logiquement, nous avons intégré l'approche de Lean Management sur le parcours de patient à Hôpital de Jour et sur notre processus opérationnel "approvisionner/stocker".

Je suis co-pilote de la coordination de l'Education Thérapeutique du Patient au sein du Groupe Hospitalier des Hôpitaux Universitaires de Paris-Sud depuis 2010.

Je co-pilote le comité "stratégie et pilotage" du Système de Management de la Qualité du parcours Médicamenteux du patient



Le Développement Professionnel continu est une de mes priorités et tire mon inspiration à partir du concept de l'apprenance chère à Philippe Carré.

J'ai co-inventé avec Vincent Launay-Vacher l'EFP (Européenne de Formation des Pharmaciens), http://www.efp-online.fr

L'EFP a trois domaines d'activité :

- l'information : compte-rendu de congrès, Journal de Pharmacie Clinique, supports pédagogiques pour professionels de santé

- la formation :

* modules de formation professionnelle élaborés en collaboration entre professionnels de santé et un ingénieur pédagogique spécialisé en formation pour adulte avec animation basée sur l'échange et interactivité apprenants-tuteurs

* plate-forme E. learning pour les pharmaciens et autres professionnels de santé

- la recherche



Mes compétences :

Lean Management

Formation

Management

Santé

Pharmacie

Communication