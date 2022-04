Andre RIGAUD

Durant une douzaine d’années au Québec, André s’est forgé une solide réputation auprès des milieux de la politique, de la mode, de l’environnement… et des particuliers bien sûr notamment lors des mariages.



Voyageur, toujours en quête pour découvrir de nouvelles contrées, cet homme se nourrit des rencontres faites loin des sentiers battus. Il y puise la sève indispensable à sa créativité.



Intrinsèquement Artiste, captivé par ses sujets, il n’a de cesse de traquer et capter leurs émotions jusqu’à obtention de : « l’Image ».



De retour en France, il travaille régulièrement pour la presse , les institutionnels (Conseil Général, communautés de communes…), la mode, les artistes et les mariages.



Sa quête de perfectionnisme, sa discrétion et son aptitude à mettre à l’aise ses sujets garantissent à ses clients un professionnalisme à la hauteur de leurs attentes.



Mes compétences :

Photographie

Audiovisuel