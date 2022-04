André ROSSI

Observatoire National de l'Innovation et de l'Invention. (ONII)

1 - Présentation de l'Observatoire :

97 % de brevets déposés ne sont pas exploités, c'est le constat fait par l'ONII. Un vrai gâchis.

Nous avons analysé les causes et les remèdes.

Nous mettons en commun nos compétences et nous accompagnons les Inventeurs dans le parcours de l'innovation qui va de la protection à l'exploitation. Il faut organiser la communication, entre les membres et avant tout, défendre les intérêts de chacun.

Si vous êtes sensible et concerné par nos objectifs, inscrivez vous gratuitement à l'Observatoire et à un de nos quatre Club (Voir ci-après) avec une cotisation annuelle raisonnable.

L'accompagnement de l'Inventeur dès le dépôt de l'enveloppe Soleau, réduira les échecs et améliorera son image, c'est primordial.

Nous fonctionnons, sans subventions, avec les cotisations et les dons de nos membres, avec les Associations d'Inventeurs, les Fédérations et l'INPI.

2 - Trop d'échecs constatés :

L'Inventeur pense que le brevet est un capital, c'est faux, il le devient lorsqu'il est exploité. Vous avez des idées, avant de déposer un brevet prenez contact avec l'ONII, dès le dépôt de l'enveloppe Soleau, nous analyserons la valeur de votre innovation, dans une échèle de 1 à 5, le choix de sa protection : Industrielle, Intellectuelle, ou Artisanale, France, Europe, monde ? Brevet, modèle déposé, copyright, marque... Sa place sur le marché, comment et par qui la faire fabriquer, à quel coût ? Autrement dit faire une étude de marché : Qui va la vendre ? Qui va l'acheter ? A quel prix ? Quelle est la concurrence ? Suis-je capable de l'exploiter moi-même ? La protection réduit la concurrence. Le type de protection doit être choisi en rapport avec son coût et celui du produit. On ne doit pas protéger un tire-bouchon comme on protège une pièce d'avion ! Il faut répondre à toutes ces questions avant de se lancer dans cette aventure !

L'Observatoire et nos Associations ont été créés pour vous y aider.

3 - Comment fonctionne l'Observatoire :

Nous avons divisé l'Observatoire en 4 Clubs, le Club des Inventeurs, celui des Entrepreneurs, celui des Investisseurs et des Partenaires publics et privés du secteur de l'économie. Ces clubs seront étendus à toutes les régions avec le concours des Associations, des Partenaires, des Fédérations d'Inventeurs et de l'INPI.

L'Observatoire prospecte les réseaux sociaux pour faire connaitre ses actions vers les porteurs d'idées.

- Le Club des Inventeurs réunis les porteurs d'idées.

- Le Club des Entrepreneurs a pour objet de réunir et d'accompagner les entreprises qui fabriquent et vendent les innovations et les inventions.

L'ONII accompagne actuellement un inventeur de génie et son entreprise, il va révolutionner les déplacements des individus et des marchandises.

Il souhaite créer des ateliers et boutiques de l'Innovation en franchise et en SCOP.

L'ONII inscrit les candidats, envoyer votre candidature avec votre CV et vos moyens financiers.

- Le Club des Investisseurs : Banques, Business Angels, particuliers participent financièrement et physiquement si nécessaire à la réalisation des projets.

Les prêts ne sont plus l'exclusivité des banques, les nouvelles lois sur le crédit entre particuliers le permettent, avec toutes les garanties.

Il propose des opportunités de prise de participation dans des entreprises innovantes et pleine d'avenir

Nous invitons les Investisseurs institutionnels et particuliers petits et grands à nous rejoindre. Une tâche passionnante nous attend !

Le fric si souvent décrié, c'est le sang de l'économie, du plus petit employé au chef de la grande entreprise. Il est indispensable, il mérite le respect.

- Le Club des partenaires favorise la création des ateliers et boutiques de l'Innovation, avec l'aide des Chambres de Commerce, des Chambres de Métier et des communautés de communes.

L'ONII et ses partenaires font naître des vocations.



Mes compétences :

Président Association Méditerranéene des Inventeur

Membre Europe France Inventeurs

Président fondateur ONII

Vice-Président FNAFI