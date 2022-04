André ROUVIERE

Chef d'entreprise,si vous cherchez :

- un regard neuf sur votre activité

- des techniques de Marketing évoluées

- une définition claire de votre stratégie

- une formation efficace de vos collaborateurs



Créateur d'entreprise, vous avez besoin :

- d'une étude de marché

- d'un accompagnement dans votre création

- d'un tremplin au lancement de votre activité



Quelle que soit la taille de votre entreprise, le Marketing vous est accessible pour :

- fidéliser votre clientèle

- développer vos ventes

- diversifier vos activités (produits ou services)

- lancer une innovation

- reprendre ou transmettre une entreprise



Proche des petites et moyennes entreprises, je peux vous apporter une aide efficace et abordable:

- spécialiste en Marketing industriel, Marketing des services et commerce international.

- Membre du réseau STRATIEO pour des missions de valorisation de la recherche, intelligence économique, veille métier et veille commerciale.



Mes compétences :

Étude de marché

Veille technologique

Marketing industriel

Conseil marketing

Diagnostic stratégique

Intelligence économique

Développement produits

Innovation

Gestion de projet

eMarketing

Marketing

Performance commerciale Management

Customer Relationship Management