Julie FERRARIS

Leader Français de l’information en matière de commerce international, Classe Export est reconnu pour son savoir-faire en matière d’aide au développement international et son écoute active des besoins des entreprises.



En travaillant à rassembler, croiser, analyser les informations, en facilitant les contacts utiles, Classe Export apporte un éclairage pratique, utilisable par tous ceux qui se positionnent sur les marchés étrangers et cherchent à établir des relations d’affaires durables.



Notre capacité de compréhension et d’analyse des enjeux de l’international nous permet de décrypter les problématiques, de partager l’expérience et d’offrir des solutions spécifiques à chaque entreprise.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux

Organisation d'évènements

Marketing stratégique

Communication

Partenariats

Médias

Webmarketing

PAO