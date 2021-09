> > > > > > > > > > > > > > > > > > COMMUNICATION GLOBALE D'ENTREPRISE > > > > > > > > > > > > > > > >



Vous souhaitez développer votre visibilité et professionnaliser votre Communication ?

Je vous propose mes compétences en communication globale d'entreprise :



- Création graphique

- Communication digitale et évènementielle

- Gestion de projet





Après une première expérience commerciale au sein du groupe Sofinco, j'ai décidé de changer de cap en me tournant vers les métiers de la communication d'entreprise.



De 2007 à aujourd'hui, j'ai mené de nombreux projets de communication, dans des secteurs d'activité très différents : cabinet de recrutement, location de véhicules, immobilier, handicap...



Et j'ai découvert pour la première fois le secteur non marchand, au sein d'une association de 63 collaborateurs qui agissent au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.



Aujourdhui, je souhaiterais enrichir mes expériences en communication globale au sein dune nouvelle entité.



Mes compétences :

PAO (Illustrator, Photoshop, InDesign)

CMS (Joomla, WordPress)

Emailing (Mailchimp, Sarbacane)

Pack Office