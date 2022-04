André SCHNEIDER

Mes valeurs :

Le sens du service, le professionnalisme, le respect, la solidarité.

Toutes ces valeurs que j’ai acquises au cours de mon parcours professionnel.



J’ai débuté ma carrière comme agent de sécurité puis employé administratif, après une formation diplomante dans l'informatique (bts technicien informatique et réseaux).



Je suis devenu Hotliner et Technicien de proximité, j'ai appris la notion de service, et d’être à l’écoute des utilisateurs. J’ai pu développer mon sens du relationnel.



En tant que Technicien confirmé, j’ai mis en place des infrastructures réseaux, j’ai animé des stages de formation pour les utilisateurs.



Ensuite, Chef de projet, prise en charge des responsabilités, gestion des priorités, et suivi des cahiers des charges.

J’ai également rédigé des manuels pour les utilisateurs ainsi que des guides de dépannage pour les techniciens.



Responsable Schémathèque, j’ anime des réunions de service, des comités technique et de pilotage. J’ optimise le fonctionnement du service dont j’ais la charge.

je dirige une équipe de 5 personnes.



Mes compétences :

Appels d offres

Fomation

Gestion de projets

ITIL

Management

Rédaction

Réponses aux appels d'offres