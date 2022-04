André SIGONNEY

- Spécialiste du financement des moyennes et grandes entreprises.



- Mes compétences financières et juridiques recouvrent aussi bien le financement d'investissements que les financements structurés, à levier, etc ;



- Solides compétences en analyse financière et évaluation du risque ;



- Maîtrise des techniques de financement, de leurs complémentarités et des implications fiscales ;



- Expérience en introduction en Bourse, augmentation de capital, émission obligataire, restructuration, etc.



Mes compétences :

Analyse Risque

Chasseur de tête

Conseil

Finance

Franchise

franchiseur

mosaique

Recrutement

Ressources humaines

Stratégie

Stratégie financière

Structuration