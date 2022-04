André SOBCZYK

Responsable de Projets: Biologie Moleculaire, Culture Cellulaire, Bioproduction, QC & Methodes Analytiques



15 ans d’expérience internationale en développement et conception de modèles cellulaires, de plateformes cellulaires procaryotes et eucaryotes pour la bioproduction de vecteurs d’expression de protéines recombinantes et d’anticorps monoclonaux, de vecteurs viraux & non viraux,. Ainsi qu’en développement et conception d’outils et méthodes d’analyses quantitatives / qualitatives d’aide au diagnostic, utiles pour le suivi, l’optimisation, le contrôle et la caractérisation des modèles cellulaires et des macromolécules issus de la bioproduction.

Maitrise des réglementations et contraintes ISO9001 et BPL (GLP). Développement des études sous SOP. Transfert de procédés vers les unités de contrôle qualité et de production œuvrant sous BPF (GMP).



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Clonage

Culture

Culture cellulaire

Downstream

Engineering

Management

Methodes

Méthodes analytiques

Microarrays

Optimisation

Production

Production Management

Purification

Thérapie génique

Upstream