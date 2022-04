Andre STIEVENARD

Aprés avoir demarré ma carrière professionnelle dans l'animation socio-culturelle(1978-1981) j'ai pris ,dés 1981, la direction d'un petit lieu de Spectacles,à Chartres( le Forum)

j'ai reussi,en 12 ans, à donner une ame et une vie à ce lieu en le faisant devenir un lieu incontournable de la culture Chartaine.Musique, Chanson,Danse Theatre, Humour.... C'est à travers cet ecclectisme de la programmation que le FORUM a trouvé ses lettres de noblesse.

dés 1993, j'ai rejoint le Theatre de Chartres sur un profil plus administratif( Le Theatre etant dirigé par un auteur et metteur en scène de Theatre).

Administrateur de ce Theatre, mais aussi Administrateur des nombreuses productions( 10 creations de 1993 à 2008)

J'ai, pendant cette pèriode, continué la programmation dans le domaine de la Musique,( specialité: le Jazz) la Chanson et le Jeune Public.

Je suis actuellement Administrateur de LA LUCIOLE, SMAC structurante de production et de diffusion ,située à Alençon (61)

Formation initiale: institut regional d'education permanente Lille(Diplome d'aptitude aux carrières socio- culturelles)1978

formation de Directeur de structure de spectacle CFPTS 1991

formation Gestion comptabilité finances AGECIF2006



