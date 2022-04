André VASQUEZ

Comme la plupart d'entre vous je travaille dans le privé. A chaque révolution technologique, les acteurs privés sont apparus plus agiles que les pouvoirs en place pour saisir, comprendre et transformer les idées et les pratiques émergentes.



En fait, çà a toujours été comme çà. Rien n'a changé donc .. mais tout a changé.



Pourquoi ? Tout va plus vite et peut d'emblée prendre une ampleur mondiale. On assiste à une accélération du monde, fulgurante par rapport au temps de construction d'une société. Il faut aller vite, très vite. Aller moins vite c'est s'arrêter.



Je pense souvent à une scène d'Alice au pays des merveilles : Alice et la Reine rouge courent ensemble. "Dans mon pays, on court pour avancer" dit Alice. "Ici, il faut courir pour rester à la même place" répond la Reine rouge.



Bienvenue chez Alice au pays des Merveilles !



www.heading360.com

www.facebook.com/heading360

https://vimeo.com/heading360



Mes compétences :

Film d'entreprise

Communication Externe

Communication Corporate

Communication

Audiovisuel

Communication Interne