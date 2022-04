André VAUCAMPS

Mes compétences :



Formateur Consultant Expert Réseaux , Routage, Commutation, Sécurité, IPv6

Animateur médiateur

Manager de formation



Mon expérience :



Auteur des ouvrages de la collection Certifications CISCO chez l'éditeur ENI, 6 ouvrages déjà parus



Auteur de cours pour AFPA et EDF



Participation à l'ingénierie de formation de plusieurs titres professionnels au niveau III



Longue expérience de l'animation de formations longues au niveau BTS



Animation de très nombreux stages courts à destination des personnels d'entreprise tant dans le monde des automatismes que dans celui des réseaux, en France et en Afrique



Manager d'une équipe de formateurs



Mes propositions :



Je peux animer des sessions de perfectionnement sur les thèmes suivants :



• Réseaux : Introduction aux réseaux, installler, interconnecter, administrer des réseaux locaux

• TCP/IP : Mise en œuvre, interconnexion, administration

• IPv6 : Mise en œuvre, transition/migration, sécurité, double pile, NAT64, DNS64

• Routage IP, IPv6 : Mise en œuvre des protocoles de routage RIP, OSPF, EIGRP, BGP

• Switching : Design des réseaux de campus, gestion des liaisons redondantes, gestion du trafic

• CISCO : Mise en oeuvre des routeurs, switches, pare-feu ASA

• Sécurité des réseaux : Architectures de sécurité, sécurité des données, sécurité des échanges

• CISCO Firewall ASA : Configuration et administration

• FORTINET : Mise en oeuvre des boîtiers pare-feu FortiGate

• Microsoft Forefront TMG : Le pare-feu de Forefront, les différents clients, proxy/cache, publication de serveurs, accès distant VPN de site à site, de poste nomade à site

• Voix sur IP : Architecture H323, SIP, MGCP/MEGACO/H248, Qualité de la voix, Qualité des réseaux de paquets, mise en œuvre sur matériels CISCO

• CISCO Call Manager et Unity : Les composants d’une solution CUCM, gestion des utilisateurs, des phones, routage des appels, mobilité, messagerie Unity Connection

• CISCO CCNA ICND1 : Préparation à la certification CCNA première partie CCENT 100-101

• CISCO CCNA ICND2 : Préparation à la certification CCNA seconde partie 200-101 ou 200-120

• CISCO CCNA Voix : Préparation à la certification ICOMM 640-461

• CISCO CCNA Security : Préparation à la certification CCNA Security 640-554

• CISCO CCNA Wireless : Préparation à la certification CCNA Wireless 640-722

• CISCO CCNP ROUTE : Préparation à la certification CCNP partie ROUTE 642-902

• CISCO CCNP SWITCH : Préparation à la certification CCNP partie SWITCH 642-813

• CISCO CCNP TSHOOT : Préparation à la certification CCNP partie TSHOOT 642-832



Je dispose de matériels CISCO routeurs, commutateurs, pare-feu, téléphones IP que je peux amener en tout lieu en France afin d’animer une formation réseaux. Quand il n’est pas utilisé en formation, ce matériel me permet de préparer les travaux pratiques des différents cours que je suis susceptible d’animer.



2013 marque un frémissement dans la transition vers IPv6. Plus de blocs d'adresses significatifs disponibles en IPv4. Il est vraiment temps de se pencher sur le nouveau protocole. De par le nombre de sessions déjà animées sur le sujet (plus de 20 à ce jour), de par la diversité des publics rencontrés, je crois pouvoir être utile à toute entreprise désireuse de se préparer.



Votre réseau utilise des matériels CISCO et vous souhaitez un regard extérieur sur l'architecture en place, je peux réaliser un audit de sécurité et de disponibilité.



Deux de mes phrases favorites :

« Savoir, c’est pouvoir mesurer l’étendue de son ignorance »

« On se lasse de tout excepté d'apprendre »



