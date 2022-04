Andre VELTZ

Autodidacte, j'ai commencé mes premiers dessins à l'âge de 12-13 ans.je continue depuis et ne cesse de me perfectionner en "recopiant" tout formes d'images ou de photos qui attirent mon attention.



en parallèle, j'ai travaillé l'harmonie des couleurs sans relâche en me basant sur des livres d'harmonie des couleurs.

je me suis doté seul d'une solide formation classique.ce qui m'a demandé 30 ans de travail acharné.



aujourd'hui j'ai fondé mon activité artistique sous le statut d'auto-entrepreneur.et j'ai nommé cette activité la "poly-art society".

je suis maintenant en droit de pouvoir vendre mes oeuvres.je dispose d'un numéro de siret.

et enfin je suis inscrit à la maison des artistes.





DEMARCHE PERSONNELLE :



aujourd'hui j'ai créé un mouvement artistique: les poly-artistes



le poly-artiste est un artiste qui peut être l'initiateur de nouveaux mouvements artistiques dont il est l'auteur. il peut donc de ce fait inventer de façon infinie de nouveaux styles de peintures et se lancer dans de multiples recherches picturales. "poly" signifiant "plusieurs" il peut donc être amené à utiliser plusieurs styles en parallèle.



en ce qui me concerne je travaille sur plusieurs axes:



le moder'n impressionnisme (version moderne d'une facture impressionniste)



l'illuminisme que j'appelle aussi figuration abstraite(combinaison entre le coloriage pour enfant et la luminosité des vitraux)



et d'autres styles à venir dont je suis l'auteur (le touch'art et le touch'abstract par exemple)