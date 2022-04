André VIAUD

J'ai exercé pour l'essentiel de ma carrière dans les contrôles non destructifs, d'abord dans la conception de matériels de contrôle puis dans les prestations de service. Depuis 1997 je suis spécialisé dans les contrôles par émission acoustique, appliquée aux équipements sous pression. Je viens d'éditer un livre sur le sujet, premier ouvrage en français depuis celui de James Roget (soit depuis près de 30 ans !). Il apporte un nouveau regard sur une technique qui suscite bien des polémiques, parce qu'elle n'est pas parvenue encore à maturité.

Par ailleurs, je suis le seul certifié COFREND niveau 3 aux 3 premières sessions (ET, LT, RT) sur examen créées (en 1971 ou 72!) au comité plurisectoriel (CIFM aujourd'hui). J'ai conçu les tout premiers systèmes de contrôle par CF des tubes de GV des CNPE et des sous-marins SNLE, radiographié à l'accélérateur linéaire les hélices du Porte-avion Charles de Gaulle, effectué les premiers relevés spectraux des générateurs X de radio industrielle appliqués à la mesure de la HT, etc...réalisé des campagnes de contrôle EA sur des batteries de tanks 250 m3 au CEN Genève,...

Aujourd'hui, je mets mon approche personnelle des questions techniques au service des prestataires, industriels, centres d'étude,...



