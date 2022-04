André VICENS

Recueil des besoins métiers et modélisation de processus.

Support méthodes (GPP, LBIP) et outils (MEGA, Reqtify, Quality center, EDMS) ainsi que leur déploiement principalement sur le haut du cycle en V sur projets de système d'information chez AIRBUS.

Coach sur les processus de gestion de projet: gestions des risques, actions, exigences, changements, documentation, et la gestion de configuration.



Spécialités

-Qualité (audit interne, formation).

-chef de projet (interface équipe/client/sous traitant, suivis des délais projet/qualité/ressources).

-Elaboration des documents techniques (exigences, tests, manuel utilisateur, procédures, etc...).

-Conception et programmation de logiciel industriel sous LabVIEW, C, Assembleur Motorola, C++.



Mes compétences :

Methodes

Modélisation

Qualité