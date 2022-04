André VIEIRA

Technicien polyvalent, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences diverses, de la production de principes actifs au contrôle avant libération de produits pharmaceutiques, en passant par le développement de procédés de fabrication.

Mes expériences en France et à l'étranger me permettent de disposer d'une grande capacité d’adaptation et d’avoir le sens du travail en équipe.



Actuellement intégré au sein de l’équipe contrôle-qualité à ErytechPhrama, je réalise des analyses de contrôle avant libération des produits finis et des matières premières, je participe à la révision des dossiers analytiques, à l’entretien des équipements et à la gestion du stock des consommables.



En plus des taches spécifiques au poste, je suis sollicité à travailler en lien avec d’autres services (production, AQ et R&D ) pour les contrôles environnementaux de la ZAC, développer des méthodes analytiques, optimiser le procédé de fabrication, rédiger des nouvelles procédures opératoires et analytiques, qualifier des équipements, gérer les archives des dossiers de lot et rédiger des rapports de stabilité.



