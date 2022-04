André WAFEU

Je suis camerounais né à Bahouan, un village de l'ouest du Cameroun.

J'ai fait mes études secondaires au lycée de Bafoussam, études sanctionnées par un baccalauréat C en 1971.

J'entre à l'Ecole Polytechnique de Youandé en 1971 et en sors en 1974 nanti du titre d'ingénieur électromécanicien et surcroît major de promotion.

Mon parcours professionnel est assez riche:

- 1974 à 1976: Régie Nationale des Chemins de Fer du

Cameroun: Chef Bureau d'Organisation de Travail à

l'atelier Moteurs thermiques et machines élect.

- 1976 à 1978: Société Camerounaine de Engrais: chef

bureau d'études au département Maintenance.

- 1978 à 1982: CHOCOCAM, Chef Service Technique

chargé de la maintenance des machines

- 1982 (3 mois): CTMC, fiale PECHINEY: chef de

production de l'usine (fabrication des poites,

boulonnerie, tôles transparantes et grillages

- 1982 à 2009: Total exploration production devenue

Kelt Energie en 1993, puis PERENCO en 1997.



Mes compétences :

Achats

Electricité

Electromecanicien

Ingenieur Electromecanicien

Instrumentation

Logistique

Maintenance

Mécanique