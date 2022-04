Je travaille actuellement à la Caisse Nationale d'Assurance Sociale (CNAS Siège), en tant qu'ingénieur en informatique au sein de la Direction du Personnel et de la Formation.



J'ai à mon actif un master 2 en Sécurité des Réseaux et des contenus délivré par l'Université de Versailles en France.



Je suis aussi titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'état en Informatique obtenu à l'Ecole Nationale Supérieure d'Informatique "ESI" ex "INI" à Alger.