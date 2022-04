Andre WALTHER

J'aime relever de nouveaux défis et souvent partir d'une feuille blanche pour être créatif, inventif et motivé par la mise en place et le développement d'une organisation commerciale.

Que ce soit au niveau régional, national voire même européen, j'ai plusieurs expériences concluantes et enrichissantes dans le domaine de l'industrie, du levage et du véhicule industriel.

Pour ce faire il faut savoir être autonome, organisé mais aussi à l'écoute et surtout capable de travailler en équipe même à distance.

La mobilité dans mes déplacements n'est pas un soucis au contraire j'ai souvent été en charge de la France et même de certains pays européens DACH ou BENELUX, en télétravail ou Home Office.

Il ne me reste plus qu'à trouver LA société et LE nouveau challenge à relever pour finir ma carrière en sachant se remettre en question en permanence.



Mes compétences :

Marketing produit

Développement commercial

Commerce international

personnel Management

eMarketing

Lancement nouveau produit Management

Customer Relationship Management