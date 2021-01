Andrea Sigfrido MORESCO

26 ans d'expérience: Superviseur / Coordinateur de Travaux & Maintenance :

- Électricité industrielle, instrumentation

- Génie civil

- Montage batiments

- Montage systèmes automatisés

- Montage équipements

- Mécanique, hydraulique, pneumatique, chaudronnerie

- Diagnostic, éxpertise



- Interface client/fournisseur et les sociétés de sous-traitance

- Suivi des travaux de montage, avec vérification et ajustement des études

- Encadrement d'équipes technique internationales (ingénieurs et techniciens)



- Modification et réalisation de procèss

- Automatisation instrumental

- Dépannage d'assemblages mécaniques

- Maintenance et réparation de machines



Langues parlées :

Italien : langue maternelle

français : courant

allemand : courant

anglais : courant

espagnol : notions



Mes compétences :

Électronique

Électrotechnique

Hydraulique

Électromécanique

Pneumatique et électrique

Monteur

Chaudronnerie

Soudage

Montage

Maintenance

Sécurité

Production