Andrée Valère BLE

Je suis actuellement une formation en gestion de compte clients et recouvrement qui intègre un stage pratique qui débutera le 4 février 2013 pour une durée de 5 semaines. Cette formation me permettra d’approfondir mes compétences techniques. En effet mon projet professionnel est de devenir gestionnaire de comptes clients et recouvrement.



Depuis mes confrontations aux situations d’impayés auprès des clients d’ARELEK SARL, je suis plus aguerri. Gérer les comptes clients en alliant la diplomatie, le sens de la négociation, ainsi que la rigueur, la ténacité et le sens de l’organisation sont des qualités que j’ai mises en œuvre dans différents contextes professionnels.



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion relation clients

Négociation

Recouvrement de créances

Management de projet