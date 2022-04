Andrei CIOBANU

8 années d’expérience dans l’univers du SI, dans divers secteurs d’activité et dans toutes les phases d’un projet, m’ont permis d'avoir une vue d'ensemble de la gestion de projet, mais aussi de développer mon esprit de synthèse et une facilité d’adaptation.



A la recherche d'une opportunité dans l'AMOA ou la gestion de projet. Disponibilité immédiate.



Rigueur, investissement et motivation sont les premiers atouts que j’apporterai aux projets qui me seront confiés. De nature sociable, le travail en équipe est un plus incontestable.



Mes compétences :

SQL

Gestion de projet

Management

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Nouvelles technologies

Redmine

Jira

Microsoft Project

Mantis

HP Quality Center

Microsoft Office

Méthode agile

Base de données