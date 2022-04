Andreia TEIXEIRA

Doctorat en génie des procédés et bioprocédés avec 10 ans d’expérience en valorisation des déchets et des effluents industriels, dont les 3 dernières années centrées sur la valorisation de la biomasse. Expertise en intensification des procédés par couplage de bioproduction et séparation par technologie membranaire. Compétences techniques solides. Expérience en gestion et management de projets R&D et travail en équipe dans un environnement de multidisciplinarité. Force de propositions, capacité d’adaptation et de communication.



Mes compétences :

Leadership

Gestion de projet

R&D

Intensification des procédés

Catalyse enzymatique

Expert en technologie membranaire

Optimisation de (bio)procédés

Purification de molécules de haute valeur ajoutée

Valorisation des déchets industriels