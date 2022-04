Andreotti ANITA

Après 12 ans comme inspectrice en nettoyage industriel, spécialisée en hôtellerie, je me suis tournée vers la formation afin de transmettre mes connaissances.

Depuis 5 ans j'anime des formations à travers toute la France.

Mon public : des agents de services, des responsables d'équipes et des inspecteurs en nettoyage industriel, des intervenants pour le service à la personne, ainsi que des gouvernantes et des femmes de chambres.

Mes formations sont :

Techniques du nettoyage (le métier de base, les produits, l'hygiène, la sécurité, le comportement et les attitudes de travail ....)

Services à la personne : Organisation, l'hygiène et la sécurité, techniques de base, repassage, petite couture, attitudes de service, l'hygiène et la sécurité.

gestes et postures

Management : gestion d'une équipe, gestion des conflits, transmission des connaissances ....

Gestion : gestion économique d'un site, d'un secteur, participer aux résultats de l'etablissement ...

J'effectue des audits dans des hôtels et la mise en place d'organisation afin d'optimiser les services étages.

Je travaille à la mission.



Mes compétences :

Aide à la personne

Audit

Formation

Hôtellerie

Nettoyage

Nettoyage industriel

Optimisation

Suivi de chantier