Andres CARDENAS

Consultant Junior en Systèmes d'information. Jeune Diplômé M2 en Systèmes d'information avec expérience en la gestion des projets et la gestion des données. Professionnel trilingue (Espagnol, Français, Anglais) recherche un poste dans le domaine des Systèmes d’information et la gestion des projets IT à partir d'octobre 2014. Consultant Junior AMOA.



Intéressé par :



-Business Intelligence (Conception des indicateurs - Analyse des processus - Collecte des donnés -Création des entrepôts des données - Traitement des données - Utilisation des logiciels BI)

Logiciels: SAP BO - QlikView - Talend - Access

___________________________________



-Systèmes d'information

-Gestion de Projets SI: (Projets ERP - AMOA de projets SI - PMO - Modélisation des processus)



Mes compétences :

SAP

Web analytics

Anglais et espagnol

Photoshop

Merise UML MS Project Workbench

HTML/CSS

VBA macro Excel

Gestion de projets

PHP

SQL

Gestion

Statistique

Système d'information

Modélisation

Linux

Webmarketing