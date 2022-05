Quentin AVENET

Jeune diplômé dynamique et motivé, ayant une double compétence en management des systèmes d'information et de gestion ainsi qu'en informatique, je viens d'intégrer la société Adecco IT Services à Lyon. Je travaille en tant que Solution Specialist dans le déploiement de la nouvelle solution Peoplesoft au sein des différentes entités du groupe.



Mon cursus dans l'informatique allié à la diversité et la polyvalence que j'ai pu acquérir en licence et en master management des systèmes d'information me permet d'avoir de bonnes connaissances, autant techniques que fonctionnelles, de différents ERP acquises au cours de mon cursus, de mes projets et de mes stages. Les principaux progiciels que je connait sont Peoplesoft, IFS Application, SAP, Open ERP ou encore Aspentech (MES). Je suis attiré par différents domaines que sont la gestion de projet, la gestion industrielle, le consulting, l'assistance à maitrise d'ouvrage et la business intelligence.



Je suis une personne volontaire, ayant participé à l'organisation de différents évènements comme des tables rondes entre étudiants et professionnels des systèmes d'information grâce à mon investissement pour l'association des étudiants du master MSI de l'IAE de Grenoble. J'ai également participé à l'organisation d'évènements sportifs avec des cross ou des compétitions sur piste en athlétisme universitaire.



Mes compétences :

Méthodologie gestion de projet

Expression des besoins

Leadership

Créativité et réactivité

SQL

Force de proposition

Reporting

ERP

SAP

IFS Application

Business Intelligence

Analyse des processus

Gestion de l'information