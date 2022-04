Eleonore AVENET

Consultante en communication, conseil & stratégie :

- Audit et définition des enjeux de communication et d'image ;

- Recommandations stratégiques et traduction en plans d’actions ;

- Conseil en communication et assistance (EDL, médiatraining, divers supports de communication...)

- Etudes d'opinion et veille off- et online ;

- Création et gestion de contenus de communication corporate et web (site corporate, blog dirigeant...).



Expertises : Alimentation, Agriculture, Eau ; Education, Enseignement supérieur & Recherche ; Economie & finance ; Transport ; Afrique subsaharienne...



Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Indesign, Réseaux sociaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie de communication

Analyse stratégique

Gestion de la relation client

Réseaux sociaux

Rédaction

Conseil

Communication