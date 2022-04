Andrés Felipe CORTÉS

Etudiant dynamique et autonome , je suis à la recherche d'un stage de 10 mois dans le domaine du Marketing Stratégique et Opérationnel



Je vous invite à consulter mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/andres-felipe-cortes



Fort de mon expérience dans le domaine commercial et ayant participé à diverses activités parallèlement à mes études, je serai dans la capacité d'apporter ma polyvalence, ma créativité et mon sens du service afin d'intégrer une grande société dans le domaine des télécommunications, de l'agroalimentaire, sportifs, entre autres.



De même, la maîtrise de trois langues et mon savoir faire en marketing acquis tout au long de ma formation à Strasbourg et en Inde (B2B, Services, Communication) me seront indispensables à l'heure de concevoir et de mettre en place les stratégies indispensables pour s'adapter et influencer le marché.



Mes compétences :

Commercial

Prospection commerciale

Langues vivantes

Réactivité

Négociation commerciale

Marketing stratégique

Sens de l'accueil

Polyvalence et capacité d'adaptation

Souriante et à l'écoute

Autonomie

Bénévolat

Brand management

Création publicitaire et planification médiat