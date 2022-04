Andrés GALNARES

Passionné du domaine de l'énergie, j'ai travaillé pendant presque cinq ans dans le groupe GDF SUEZ à l'échelle européenne dans une équipe spécialisée dans les usages énergétiques dans l'industrie.



J'ai également travaillé par le passé en Allemagne, aussi bien qu'en Espagne, ce qui m'a rendu conscient de l'importance d'avoir une forte ouverture d'esprit pour enrichir mon travail, aussi bien que ma vie personnelle.



J'ai un goût particulier pour le dynamisme du fonctionnement en mode projet, et je souhaite développer davantage mes compétences dans des réalisations plus importantes à l'échelle internationale. Très enthousiaste et conscient de mes objectifs, j'essaye de rester toujours à l'écoute des personnes avec qui je travaille et de mettre en valeur le savoir faire de mes collègues.



Mes compétences :

Offres commerciales

Diagnostic énergétique dimensionnement d'inst

Thermoélectricité

Chaufferies industrielles

Gestion de projets

Efficacité énergétique

Cogénération

Chauffage ventilation industriel

Procédés industriels

Montage de projets

Comptage industriel

Waste heat recovery

Cycle organique de Rankine

Industrie