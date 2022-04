Andres GOMEZ CASANOVA

Mon profil professionnel est principalement orienté sur l’administration de bases de données DB2 pour Linux, Unix et Windows, où j’ai travaillé pour plus de quatre ans en faisant face aux risques et difficultés qu’apparaitraient et grâce à cette expérience j’ai pu obtenir plusieurs certifications. De la même manière, je participe activement en forums et séminaires pour pouvoir être à jour avec les nouveautés que cette application incorpore.



De manière parallèle, je n’ai pas oublié le génie logiciel et la programmation, car tout à long de mon expérience professionnel j’ai fait partie des différents projets principalement développés en Java, et basés sur des technologies de code ouvert.



La plus part de mes postes ont été sur des environnements de production, et pour cette raison je me suis intéressé sur la qualité des services informatiques, et j’ai pu obtenir la certification ITIL basique.



Mes compétences :

DB2

JAVA SE

SQL