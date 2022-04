Andrés LAGE

Chargé de Communication Digitale - Bilingue français/espagnol et anglais courant.



- Production et publications de contenus digitaux et SEO / Marketing Digital

- Création de pages web, rédaction pour le web, Intégration (CMS : WordPress, Drupal, Joomla...)

- Diffusion de la communication interne et externe

- Analyse des statistiques de consultation (Analytics)...



- Fortes compétences en PAO : Créative suite > Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash...



Mes compétences :

Joomla

Adobe InDesign CS6

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Webmaster

Communication

Création

Internet

Web analytics

Webmarketing

Microsoft Office

WordPress

Microsoft Office SharePoint

Adobe Illustrator

Drupal