Andrew BEVERLY

De nationalité américaine, je suis diplômé de l’école des Beaux Arts. J’ai travaillé dans diverses agences renommées aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège et en France. Ces expériences m'ont permis d'être à l'aise à la fois en travail d'équipe interne ou en relation externe avec les clients et les fournisseurs.



Méthodique et rigoureux, j'aime à écouter les besoins du client pour les traduire en design. Mon book en ligne (http://andybeverly.fr ) vous permettra de visualiser mes réalisations.



Mes compétences :

Carrara

indesign

infographiste

CINEMA 4D

3D

Adobe InDesign

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

branding

PRINT

Microsoft Windows

Macromedia Dreamweaver

Compaq/Digital Hardware

Adobe Acrobat