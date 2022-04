Andrew CAMPBELL

COMPETENCES CLES



- Expérience dans divers secteurs : Projets R&D et long termes (informatique et Telco), Services (salons, événements, hôtels, restauration), Distribution (produits haute de gamme et « FMCG »), Manufacturing, Médias, Exploitation Minière, Pharmaceutiques

- Expérience en B2C (vente au détail, internet et par correspondance) et B2B (indépendants, distributeurs, groupements d'achat)

- Véritable « Business partner » au niveau du CEO, le comité de direction et à tous les niveaux de l'organisation

- Expérience international et biculturel : français et « anglo-saxon »

- Soutien et conseil pour l'expansion à international : B2C : détail et Internet ; B2B : vente en gros et distributeurs

- Orienté vers le client, en cherchant des solutions équilibrées pour la structuration des offres, contrôle du crédit

- Management opérationnel et gestion d’équipes pluridisciplinaires (Ressources Humaines, Administration Générale, Systèmes d’Information et Logistique)

- Réorganisation de la fonction comptabilité et finances, externalisation de ces fonctions, projets autour du « supply-chain » et de la logistique, restructuration et relocalisation géographique du siège

- Expérimenté dans le des conduite projets des systèmes d’information, mise en place d’un ERP au niveau du groupe et restructuration organisationnelle incluse

- Mise en place des procédures et du contrôle dans le cadre de la loi Sarbanes-Oxley (SOX)

- Pratique des normes IFRS et US GAAP au niveau du Groupe et GAAP-local (UK-GAAP, Swiss-GAAP, GAAP-Français, …)

- Fiscalité internationale, l'optimisation fiscale, prix de transfert, retenues à la source, TVA

- Le suivi juridique à l’international (France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Belgique, Pays-Bas, Suisse)

- Optimisation de la trésorerie et mise en place du « cash-pooling » à l’international.





Mes compétences :

HR

Ressources humaines