Franck EMSELLEM

Physicien de formation je suis expert en management opérationnel d'équipes techniques dans les services B2B et à l'international tant dans des contextes de structuration d'activités en croissance que de conduite du changement.



Spécialiste du support et de la maintenance j'ai aussi l'expérience de la gestion de projets et de solides connaissances en gestion des moyens techniques IT & Télécom.



Manager engagé par nature et entrepreneur dans l'âme j'aime bâtir des organisations solides et pérennes visant à l'excellence du service client.



Polyvalent par la diversité des secteurs d'activités dans lesquels j'ai évolué jusqu`à ce jour je recherche avant tout à m'inscrire dans un projet d'entreprise ambitieux mais ne cache pas un intérêt tout particulier pour les secteurs du transport aérien, de l'aéronautique et des énergies renouvelables.



Mes compétences :

Support Clients

Management

Anglais courant

Office Management

Sens du service

Dynamique