Andrew HERRAULT

COMPÉTENCES

- Web : HTML, XHTML, HTML5, CSS3, Asp, Asp.net WebForms + MVC, Silverlight, Javascript, PHP

- Mobile : Windows Phone 7/8 (Silverlight) + WinRT + PhoneGap

- Dotnet (WPF / WCF / WF) : VB.NET / C# / SHAREPOINT 2010

- Autres langages : C, C++, Visual Basic, Windev

- Bases de données : Mysql, Oracle, Access, Sql Server, MongoDb



Mes compétences :

MySQL

PHP

Oracle

ASP.NET MVC

.NET

Asp.net

Sharepoint 2010

Wpf

Silverlight

Visual basic

Développeur

Sql server

Vb.net

C#

Asp

Node.js

NoSQL

Graph databases

OrientDb

MongoDB

Redis

AngularJS