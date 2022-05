Sébastien LE CORFEC

Entrepreneur créatif, passionné du web et de nouvelles rencontres, voilà 10 ans qu'au travers de sociétés, je lance régulièrement de nouveaux concepts dans l'univers du web. A présent associé à 2 autres personnes, le groupe compte 50 collaborateurs.



>> Fin 2012, j'amorce la "West Web Valley", incubateur privé pour start-up web. Nous misons 15 000 euros par projet en moyen financier et humain. Charles Cabillic (aC3) et Ronan Le Moal (Directeur Général du Crédit Mutuel Arkea) sont à mes cotés.



>> Fin 2011, je lance la plate-forme de financement participatif entre bretons « startup-club.fr ».



>> L'année précédente, je participe à la création du premier réseau social immobilier Français, coocoonhome.com .



>> L'année 2008 sera consacrée à l'e-reputation au travers des QRcodes avec le projetArray.



>> Auparavant intéressé par le Green IT et l'éco-mobilité, je cofonde roulezmalin.com, première plate-forme de covoiturage ayant pour client Suez, Areva, veolia, etc...



>> A 21 ans (en 2001), création de ma première société, evernet.fr, ayant pour cœur de métier le développement de site internet et d'application mobile.



>> A noter qu'en 2001, collaboration avec le benchmark Group (journaldunet.com et linternaute.com) où je participe au développement du réseau social copainsdavant.com, premier réseau social français (15 millions de membres).



Mes compétences :

Immobilier

Internet

réseaux sociaux

Site internet

Start up

Startup

Tourisme

Voyage

Web