Andrew KEMMEGNE

Fort de six (06) ans d’expériences, en effet, j’ai commencé mon parcours dans des institutions comme ECOBANK CAMEROUN agence d’Hippodrome, Crédit Coopératif et Participatif du Cameroun et MTN CAMEROUN. Dans cette dernière entreprise, j’ai eu le privilège de participer au déploiement d’un produit novateur dénommé « MOBILE MONEY ». Par la suite, j’ai eu la responsabilité des fonctions marketing et commerciales à CITY TRUST CREDIT FUND SA (établissement microfinance). Et, depuis le 02 janvier 2013, je suis nommé comme Directeur d’Agence à FODEC CAMEROUN SA.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel